Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'deki görüşmeyi reddetmesi Rusya'nın barış istemediğinin...
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'deki görüşmeyi reddetmesi Rusya'nın barış istemediğinin nihai kanıtı olacaktır" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'deki görüşmeyi reddetmesi Rusya'nın barış istemediğinin nihai kanıtı olacaktır" dedi. - KİEV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika