Zelenskiy: "ABD'nin yardımıyla Ukrayna'da 3 ay içinde seçim düzenlenebilir"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, önümüzdeki 60 ila 90 gün içinde seçim yapmaya hazır olduğunu ve bu doğrultuda ABD ile Avrupa ülkelerinden destek talep ettiğini açıkladı. Seçim güvenliğini sağlamak için çaba harcayacaklarını belirten Zelenskiy, savaş koşullarında yürütülecek seçimlere yönelik hazırlıkların yapılması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, seçim beklentilerine ilişkin, "Seçime hazırım. ABD'nin bana yardım etmesini istiyorum. Avrupalı ortaklarımız ile birlikte seçimin güvenliğini garanti altına alabiliriz. Böylece Ukrayna gelecek 60 ila 90 gün arasında bir seçim için hazır olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin oy güvenliğini sağlaması durumunda gelecek 3 ay içinde Ukrayna'da seçimlerin gerçekleştirebileceğini açıkladı. Zelenskiy dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Seçime hazırım. ABD'nin bana yardım etmesini istiyorum. Belki Avrupalı ortaklarımız ile birlikte seçimin güvenliğini garanti altına alabiliriz. Böylece Ukrayna gelecek 60 ila 90 gün arasında bir seçim için hazır olacaktır" ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı, savaş nedeniyle ilan edilen sıkıyönetim sırasında seçim yapılmasına imkan sağlayacak yasa tasarıları hazırlaması için parlamentoya başvuracağını söyledi. 2019 yılında göreve gelen ve görev süresi geçtiğimiz yıl dolan Zelenskiy ayrıca iktidarı elinden bırakmamak için seçimlerden kaçındığına ilişkin iddiaların "tamamen kifayetsiz" olduğunu ifade ederek suçlamaları reddetti.

Trump, Ukrayna'yı seçimlerden kaçınmakla suçlamıştı

Trump dün ABD basınına yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz, demokrasi hakkında konuşuyorlar ama durum artık demokrasinin olmadığı bir noktaya geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Anketler savaş zamanında seçim istenmediğini gösteriyor

Ukraynalıların büyük bir kısmı son zamanlarda yapılan anketlerde savaş zamanında seçim düzenlenmesine karşı olsa da en son seçimlerin düzenlendiği 2019 yılından bu yana kısıtlı değişikliklerin yaşandığı siyaset alanında yeni isimler görmek istediklerini kaydetti. Ancak muhtemel bir seçimde cephe hatlarına yakın noktalarda ve Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde bulunan Ukraynalıların oy kullanıp kullanamayacağı da merak oluşturuyor. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
