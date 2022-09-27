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Ukrayna'da 4 bölgedeki referandumun son gününde oy verme işlemi sürüyor

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Ukrayna'da 4 bölgedeki referandumun son gününde oy verme işlemi sürüyor

Ukrayna'da Rusya'nın kontrolündeki Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'da Rusya'ya katılmak için 23 Eylül'de başlatılan referandumun son gününde oy verme işlemi devam ediyor.

Ukrayna'da Rusya'nın kontrolündeki Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'da Rusya'ya katılmak için 23 Eylül'de başlatılan referandumun son gününde oy verme işlemi devam ediyor.

Ukrayna'da daha önce Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan ve savaş sonrası Rusya'nın hakimiyetinin arttığı sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri ile Zaporijya ve Herson bölgelerinde 23 Eylül'de başlayan referandumun son gününde oy verme işlemi sürüyor. Batı ülkeleri ve Ukrayna tarafından yasa dışı olduğu gerekçesiyle kınanan referandumda halk, bölgelerinin Rusya'nın bir parçası olmasını isteyip istemediklerini yanıtlamak üzere oy kullanıyor. Bölge seçim kurulları halkın referanduma yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı. Seçimlere katılım oranının Donetsk'te 86.89, Luhansk'ta yüzde 83.61, Zaporijya'da yüzde 66.43 ve Herson'da yüzde 63.43'e ulaştığı ifade edildi. Donetsk bölgesinde saat 20.00'de sandıkların kapanması beklenirken, diğer bölgelerde ise sandıklar 16.00'da kapanacak.

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin tanımayacağını duyurduğu seçim sonuçlarının bu akşam açıklanması bekleniyor.

Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson, Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

(Erhan Altıparmak - İHA)

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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