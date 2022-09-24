- Ukrayna'da 4 bölgedeki referandumda oy verme işlemi sürüyor

HERSON - Ukrayna'da Rusya'nın kontrolündeki Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'da Rusya'ya katılmak için dün başlatılan referandumda oy verme işlemi devam ediyor.

Ukrayna'da daha önce Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan ve savaş sonrası Rusya'nın hakimiyetinin arttığı sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri ile Zaporijya ve Herson bölgelerinde dün başlayan referandumda oy verme işlemi sürüyor. Batı ülkeleri ve Ukrayna tarafından yasa dışı olduğu gerekçesiyle kınanan referandumda halk, bölgelerinin Rusya'nın bir parçası olmasını isteyip istemediklerini yanıtlamak üzere oy kullanıyor. Bölge sakinleri bugün de sandık başına giderek oylarını kullanıyor. Ayrıca yardıma muhtaç kişilerin evlerine ve tüm hastanelere götürülen sandıklarda da hastalar ve hastane personelleri oy kullanıyor. Sözde seçim komisyonları seçimlerin şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğini ve halkın referanduma yoğun katılım gösterdiğini savunurken, Ukrayna ile Rusya arasında cephe hattında çatışmalar da devam ediyor.