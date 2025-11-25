Haberler

Ukrayna, Barış Anlaşmasını Kabul Etti

Güncelleme:
ABD'li bir yetkili, Ukrayna hükümetinin Rusya ile barış anlaşması konusunda anlaştığını ve bazı küçük ayrıntıların çözüleceğini duyurdu. Abu Dabi'de devam eden müzakerelerde iyimser bir atmosfer hakim.

CBS News kanalına konuşan ABD'li bir yetkili, "Ukraynalılar barış anlaşmasını kabul etti. Halledilmesi gereken bazı küçük ayrıntılar var" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli CBS News televizyon kanalı, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna hükümetinin Rusya'nın yaklaşık 4 yıldır süren saldırılarını durdurmak için "barış anlaşması" üzerinde anlaştığını belirtti. ABD'li yetkili, "Ukraynalılar barış anlaşmasını kabul etti. Halledilmesi gereken bazı küçük ayrıntılar var, ancak barış anlaşmasını kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

Haber, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Dan Driscoll'un Rus yetkililerle görüşmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de olduğu sırada geldi.

BAE'deki ABD-Rus heyetlerinin görüşmesi ikinci günde devam etti

Abu Dabi'deki ABD'li bir askeri yetkili de CBS News'e yaptığı açıklamada, Driscoll'un bugün de Rus temsilcilerle saatler süren müzakere gerçekleştirdiğini belirtti. Askeri yetkili, "Çok iyimseriz. Driscoll iyimser. Umarım Ruslardan yakında geri bildirim alırız. Bu süreç hızlı ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Başka bir kaynak ise Driscoll'un Cenevre'deki verimli müzakerelerin ardından Beyaz Saray'ın 28 maddelik barış planının revize edilmiş hali üzerinde Abu Dabi'de görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
