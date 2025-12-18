Zelenskiy: "Ukrayna müzakere heyeti, ABD'li heyetle görüşmek üzere yolda"

. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'li ve Rus yetkililerin hafta sonu Miami'de görüşeceğini doğrulayarak,"Ukrayna müzakere heyeti, ABD'li heyetle yarın ve Cumartesi günü görüşmek üzere yolda" dedi.

ABD haber sitesi Politico, ABD'li ve Rus yetkililerin hafta sonu Florida eyaletine bağlı Miami'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirmek için yürütülen müzakereler kapsamında görüşme yapacağını duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de yaptığı açıklama ile haberi doğruladı. Yazılı açıklama yapan Zelenskiy, "Ukrayna müzakere heyeti, ABD'li heyetle yarın ve Cumartesi günü görüşmek üzere yolda" dedi. Şuan için nihai ve uzlaşmaya varılmış bir barış önerisi bulunmadığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın savaşı durdurmayı reddetmesi durumunda Ukrayna'yı güçlendirmeleri yönündeki ortaklarına olan çağrısını yineledi.

Görüşmeye Witkoff ve Dmitriev de katılacak

Politico'nun haberine göre, Miami'de yapılacak görüşmede ABD'nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in yer alacak.

Hafta başı Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD, Ukrayna ve Avrupa ülkeleri arasında Ukrayna'ya verilebilecek güvenlik garantilerinin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirilmişti. ABD ve Ukraynalı yetkililer, Ukrayna'nın muhtemel bir barış anlaşmasında alacağı güvenlik garantileri konusunda önemli ilerleme sağlandığını, ancak Ukrayna'nın vermesi beklenen toprak tavizi meselesinde hala bazı boşlukların bulunduğunu belirtiyor.

Rusya, Ukrayna'dan Donbas'ta hala kontrolünde olan tüm topraklardan çekilmesini istiyor. - KİEV