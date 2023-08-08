Uçar, Yeşil Sol Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Halkın bir gün bile tahammülünün kalmadığı bir ekonomik krizle karşı karşıyayız." dedi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Halkın bir gün bile tahammülünün kalmadığı bir ekonomik krizle karşı karşıyayız." dedi.

Yeşil Sol Parti Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Uçar, Akbelen'de yaşanan gelişmelere değinerek, "Meclis, bugün Akbelen için olağanüstü toplandı. Bu toplantının bir sonuca ulaşması gerekir. Gerekirse Meclis bir bütün Akbelen'de de Cudi'de de toplanmayı göze alabilmeli. Eğer bugün Akbelen, Cudi, Dikmece ile ilgili bir sonuç çıkmayacaksa bu Meclis toplanmasın." diye konuştu.

Uçar, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin davanın ise "kumpas davası" olduğunu öne sürdü.

Türkiye'nin önemli gündemlerinden birisinin de hayat pahalılığı ve enflasyon olduğunu dile getiren Uçar, "Bugün yaşadığımız kriz AKP'nin ekonomik politikalarda yürüttüğü tercihtir. Savaşa, ranta dayalı ekonomik politikaların ne yazık ki yükümlülüğünü emekçiler, emekliler ve bizler çekmek durumundayız. Halkın bir gün bile tahammülünün kalmadığı bir ekonomik krizle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.