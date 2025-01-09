Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın istifasıyla düşen Gelecek-Sadet grubunu yeniden kurmak için başlayan görüşmelerde Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinden oluşan komisyon, çatı parti kurulmasına ilişkin çalışmalarda son aşamaya geldi.

LİDERLER ANLAŞTI

Çalışmaların son aşamasında ise Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün akşam saatlerinde bir araya geldi. Görüşmede ortak grup yapısıyla ilgili çalışma mutabakatla tamamlandı.

İSİM VE TARİH KESİNLEŞTİ

Görüşmede Genel Başkanlar partiler arasında kurulan ortak komisyonun önerisi üzerine ortak grup amacıyla kurulacak parti tüzel kişiliğinin isminin "Yeni Yol" olmasına karar verdi. Ayrıca kurucular kurulunda yer alacak isimler, program ve tüzük taslağı da liderler tarafından onaylandı.

Kuruluşla ilgili hukuki sürecin ise 10 Ocak Cuma günü başlatılacağı duyuruldu.