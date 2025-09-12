Haberler

Tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan, İBB soruşturmasında da tutuklu yargılanacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın İBB yolsuzluk soruşturmasına dahil edildiğini açıkladı. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şahan hakkında karar verildi. Resul Emrah Şahan, İBB yolsuzluk soruşturmasında da tutuklu yargılanacak.

Tutuklu bulunan eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan'ın, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında da tutuklu yargılanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "terör" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 6 aydır tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bugün savcılığa ifade verdi.

TUTUKLANMASI İSTENDİ

Savcılığa SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) yöntemiyle bağlanarak ifade veren Şahan, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. "Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Şahan, İlk kez "yolsuzluk" soruşturmasına dahil edildi.

İBB SORUŞTURMASINDA DA TUTUKLU YARGILANACAK

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Şahan hakkında karar verildi. Resul Emrah Şahan, İBB yolsuzluk soruşturmasında da tutuklu yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör" davasından tahliye kararı alsa da "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında da tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

