'Türklerin giremediği gazino' iddiası asılsız çıkan Ümit Özdağ paylaşımını apar topar sildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Gaziantep'te bir gazinonun önüne giderek buradan bir video paylaşan Özdağ, bu gazinonun Suriyelilere ait olduğunu ve Türklerin buraya girmesinin yasak olduğunu öne sürdü.

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Ancak Özdağ'ın önünde video çektiği gazinonun sahibinin Türk olduğu ve Türk vatandaşlarının da buraya giremediği iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Özdağ, apar topar paylaşımını silmek zorunda kaldı.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Öte yandan Ümit Özdağ paylaştığı tweeti sildikten sonra konu ile ilgili herhangi bir güncel açıklamada bulunmadı. Olaya birçok sosyal medya kullanıcısı ise tepki gösterdi.

"GEREKİRSE ZORLA YOLLAYACAĞIZ"

Dün gazinonun önünde yaptığı ve asılsız çıkan iddialarının devamında Özdağ, Zafer Partisi iktidarında yapılacak olan göçmen politikalarına da değinerek "Suriyeliler Suriyeli esnaftan alışveriş yapıyor. Türk esnafla alışverişleri ve irtibatları yok. Bu şehirde görülen her geçen gün mesafenin açıldığı. Onun için biz Zafer Partisi olarak Gazianteplilere, Şanlıurfalılara ve bütün Türkiye'ye söz veriyoruz. Anadolu Kalesi projesi ile 1 senede hepsini vatanlarına gerekirse zorla yollayacağız" dedi.

İSİM VERMEDEN KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ

Konuşmasının sonlarında isim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri davulla, zurnayla göndereceğiz" sözlerine de değinen Özdağ açıklamalarını şöyle noktaladı; "Sevgili Türk halkı, size davulla, zurnayla gönüllü yollayacağız diyenlere inanmayın. Her zaman olduğu gibi yine yalan söylüyorlar. Kimse ama hiç kimse bedava alışveriş yaptığı bir süpermarketi bırakıp gitmez. Suriyelilerin Türkiye'deki durumu bu. 10 milyon kaçak ve sığınmacı 1 sene içinde vatanlarına dönecekler."