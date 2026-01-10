Bakan Güler, Suriyeli mevkidaşı Kasra ile görüştü
Millİ Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki Bakan, Suriye'deki son gelişmeleri görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika