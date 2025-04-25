Bakan Tekin'den tartışma yaratacak 'Başörtüsü' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Tartışma yaratacak "Başörtüsü" çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

Türkiye'nin konuştuğu savcıya tehdit! Verdiği yanıtı görmeniz lazım
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi’nde adını finale yazdırdı

Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler

Türkiye ve Rusya Orta Doğu Konularını Ele Aldı

Türkiye ve Rusya Orta Doğu Konularını Ele Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ile Rusya arasında İstanbul'da düzenlenen istişarelerde, Suriye ve Filistin meseleleri başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları değerlendirildi. Türkiye, Suriye'deki durumun istikrarı için toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye ile Rusya arasında dışişleri bakan yardımcısı düzeyindeki Orta Doğu istişareleri, İstanbul'da düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov temsilci olduğu istişarelerde Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konular hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu. Bakan Yardımcısı Yılmaz istişarelerde, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik önceliğinin, bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası suretiyle Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması olduğunu, Suriye'deki gelişmelerin bu mercekten ve Türkiye'nin ulusal güvenliğinin sağlanması perspektifinden yakın biçimde takip edildiğini, Suriye yönetiminin siyasi ve mali açılardan desteklenmesinin en etkin ve sonuç verici yönteminin yaptırımların kaldırılmasını içerdiğini vurguladığı belirtildi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ele alındı

Öte yandan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ve Gazze'deki katliamının bir an önce durdurulması konusunda Türkiye'nin tutumunun bir kere daha dile getirildiği öğrenildi. İstişarelerde ayrıca, Orta Doğu'daki güvenlik durumu ve bölgede istikrarın sağlanması imkanlarının konuşulduğu, birbiriyle bağlantılı sorun ve gelişmelerin yaşandığı Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisinin, bütüncül bir bakış açısının benimsenmesinin ve tüm ilgili aktörlerin eş güdüm içinde kalmasının gerekli kılınması konuları ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.