Türkiye ve Malta Adalet Bakanları İş Birliği Görüşmesi Gerçekleştirdi

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Malta Adalet Bakanı Jonathan Attard ile Valetta'da bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malta Adalet Bakanı Sayın Jonathan Attard ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliği kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Tarihsel bağlara sahip iki Akdeniz ülkesi olarak dostane ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve iş birliği temelinde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.