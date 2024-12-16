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Türkiy'den Suriye geçici hükümeti ve HTŞ lideri ile ilk temas

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Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, yarın Suriye'nin geçici başbakanı Muhammed El Beşir ve Türkiye'nin Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Colani ile görüşeceğini açıkladı.

Suriye'de devrilen Beşar Esad rejiminin 'insan mezbahası' olarak nitelendirilen Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için Türkiye harekete geçti. Afad, 43 araç ve 120 personelle bölgede ve hapishanede arama faaliyetlerine başladı.

Afad Başkanı Okay Memiş ve Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu da Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulundu.

"DESTEK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Daha sonra basın mensuplarına konuşan Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Çok anlamlı bir ziyaret ve anlamlı faaliyette bulunacaklar. Hapishanenin geçmişi malum. Çok büyük cinayetler işlendi. Bir kısmı tespit edilebildi, bir kısmı tespit edilemedi. Afad'ın kendi cihazlarıyla yapacağı araştırmalar önemli. Sadece hapishane değil, hapishanenin alanında, çevresinde kapsamlı cihazlarla araştırmalar yapılacak. Sonucunu da zaten bütün dünya olarak takip ediyoruz. Bu savaş suçlarını işleyenlerin tabii ki hukuki yollarla nasıl cezalandıracağı konusunda Türkiye eskiden beri çalışıyor öncelikle ama tespit lazım. Bu çerçevede çok kısa zamanda AFAD intikal etti. Sadece bu olay için değil bundan sonra Suriye'nin birçok alanda ihtiyaç duyduğu yardım ve destek konusunda Türkiye bütün kurumlarıyla burada olacak. Biz de elçilik olarak Suriye'nin yeniden kalkınıp, ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağız"

"EBU MUHAMMED COLANİ İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Geçici Suriye hükümetiyle görüşmeler yaptıklarını anlatan Köroğlu, "Dün Suriye Dış İlişkiler Temsilcisi ile görüştük. Yarın içinde hem başbakan muhalif lider Ebu Muhammed Colani (Ahmed eş-Şara) ile görüşeceğiz. Tabii kendileriyle çalışacağımız için görüşeceğiz. Bu biliyorsunuz geçici hükumet. Bu hükümette kısa vadede anayasa çalışmalarını tamamlayıp, kendi muhataplarıyla görüşüp demokratik süreci başlatmak konusunda açıklamaları var. O çerçevede biz de kendilerine bu süreçte de destek olmaya çalışacağız. İlişkilerimiz başladı ama tabii ki bunları sakince götürmek istiyoruz. En büyük ihtiyaç ülkenin istikrarı ve özellikle yabancı saldırıların durması. Bu bölgede iç çatışma yok. Herhangi bir dış gücün buraya müdahale etmesine gerekte yok. Bu çerçevede mevcut meşru geçici hükümetle çalışmaya başladık" dedi.

Türkiy'den Suriye geçici hükümeti ve HTŞ lideri ile ilk temas
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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