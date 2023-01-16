Türkiye ortalamasını veren ilimizde yapılan seçim anketinde büyük sürpriz

Seçimler için geri sayım devam ederken ORC Araştırma'nın İstanbul'da seçim anketinin sonucu paylaşıldı. Ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 30.8 olarak ölçülürken en yakın takipçisi CHP yüzde 27.3'te kaldı. ORC'nin araştırmasında Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı MHP'nin oy oranı ise yüzde 4.7 olarak ölçüldü.

Seçim tarihinin öne çekilmesiyle ilgili tartışmalar gündemi meşgul ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma Türkiye ortalamasını verdiği yorumları yapılan İstanbul'da yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

AK PARTİ YÜZDE 30 BANDINDA

AK Parti'nin yüzde 30.8'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada muhalefet partisi konumundaki CHP'nin oy oranı yüzde 27.3 olarak ölçüldü. Akşener önderliğindeki İYİ Parti'nin yüzde 17.8'le üçüncü sırada kendine yer bulduğu ankette kapatma davasıyla gündeme gelen HDP ise yüzde 8'de kaldı.

MHP YÜZDE 5'İN ALTINDA

Ankette en büyük sürprizi ise MHP yaptı. Anket şirketleri ile bir türlü yıldızı barışmayan Bahçeli'nin MHP'si ORC'nin İstanbul anketinde yüzde 4.7'lik kesimden destek aldı.

İşte ORC'nin İstanbul anketinden çıkan sonuç;