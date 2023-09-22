Türkiye, Kuzey Makedonya'nın Bağımsızlığını Tanıyan İlk Ülkelerden Biridir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Makedonya Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu belirtti.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Makedonya Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Asırları aşan bu kardeşlik bağlarının tezahürü olarak Türkiye, Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştur" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Kuzey Makedonya Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Kuzey Makedonya ulusal marşı ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Bakan Güler, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki 600 yılı aşkın derin tarihi ilişkiler ile köklü kardeşlik bağlarına dikkat çekerek, "Asırları aşan bu kardeşlik bağlarının tezahürü olarak Türkiye, Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştur" diye konuştu.

'İŞ BİRLİĞİMİZ MÜTEMADİYEN GELİŞMEKTEDİR'

İki ülke arasında siyasi, askeri, ticari, eğitim ve turizm başta olmak üzere birçok alanda mükemmel iş birliği fırsatlarının bulunduğunu dile getiren Bakan Güler, "İş birliğimiz mütemadiyen gelişmektedir. Nitekim Kuzey Makedonya'nın toplumsal yapısının uyum ve huzur içinde olması Balkanlar için son derece önemli olup aynı zamanda örnek teşkil etmektedir. Daha güçlü ve müreffeh bir Kuzey Makedonya ile bölgesinde etkin, dünyada saygın bir güç olan Türkiye arasındaki dayanışma ve yakın iş birliği Balkanların güvenliğine daha fazla katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.