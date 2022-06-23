Türkiye Değişim Partisi'nin yeni genel saymanı belli oldu

İş dünyasından Esra Çiftçi Aslan Türkiye Değişim Partisi'nin genel saymanı oldu.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz günlerde yapılan parti meclisi ve MYK toplantısında iş dünyasından Esra Çiftçi Aslan'ı partiye aldıklarını resmi olarak duyurmuştu. Kısa bir süre önce MYK listesinde değişiklikler yaparak genel sekreter ve teşkilat başkanlığı görevine Teoman Mutlu'yu getiren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, saymanlık görevine iş dünyasından Esra Çiftçi Aslan'ı getirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Esra Çiftçi Aslan uzun zamandır siyasete girmek istediğini söyleyerek, "Ben siyaseti liderimiz Mustafa Sarıgül ile yapacak olmaktan ve kendisiyle aynı yolda yürümekten onur ve mutluk duyduğunu dile getirerek, genel saymanlık görevim boyunca teşkilatımızın çalışmaları ve başarılarının artması için tüm gayretimle ve parti üyelerimizin desteği ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşkilat Başkanımız ve Genel Sekreterimiz sayın Teoman Mutlu'dan bu görevi devralıyor olmaktan gurur duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika