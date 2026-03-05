Haberler

Bakan Kurum, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi ile Görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile COP31 hazırlıkları hakkında bir araya geldi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "COP31 Başkanlığı olarak Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Sayın Ruslan Edelgeriyev ile ikili bir görüşme gerçekleştirdik. COP31 hazırlık sürecimizin detaylarını, önceliklerimizi konuştuk. Türkiye olarak ev sahipliği yapacağımız COP31 için hedefimizin; taahhütlerden uygulamaya geçen bir COP olacağının bir kez daha önemle altını çizdik. İklim diplomasisinde köprü kuran, çözüm odaklı yaklaşımımızı, her daim güçlü iş birliği ve ortak akılla sürdürmeye kararlıyız" dedi.

