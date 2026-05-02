Haberler

TBB Toplantısında İmamoğlu'nun Mektubu Tartışma Yarattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni yönetim seçimi öncesinde, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmak istenmesi, AK Parti ve CHP'li belediye başkanları arasında tartışma ve arbedeye yol açtı.

TÜRKİYE Belediyeler Birliği yeni yönetimi seçimi öncesi tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okununca, salonda AK Parti ve CHP'li belediye başkanları arasında tartışma yaşandı.

TTB Meclisi; TBB Başkanı, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu üyeleri ile encümen üyeleri seçimini yapmak üzere Ankara'da otelde toplandı. TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmasının ardından divanda konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İBB davası kapsamında tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istedi. Buna karşı çıkan AK Parti'li belediye başkanları ile CHP'li belediye başkanları arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek arbedeye döndü. Arbedenin sona ermesi ardından toplantı devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

