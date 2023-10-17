Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ortak Tatbikat Düzenleyecek
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Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenleyecek. Tatbikata Türk askerleri ve hava araçları da katılacak.
Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, 23-25 Ekim'de Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenleyecek.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak tatbikata katılacak Türk askerleri ve hava araçları Azerbaycan'a geldi.
"Mustafa Kemal Atatürk 2023" ismi verilen tatbikat, Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Politika