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Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ortak Tatbikat Düzenleyecek

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenleyecek. Tatbikata Türk askerleri ve hava araçları da katılacak.