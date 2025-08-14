Türk Silahlı Kuvvetleri Pakistan'da 79. Bağımsızlık Günü Törenine Katıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen 79. Bağımsızlık Günü geçit törenine katıldı. Törende yapılan anonsla Türkiye ve Pakistan arasındaki askerî iş birliği vurgulandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen 79. Bağımsızlık Günü geçit törenine katıldı. Türk askerlerinin geçişi sırasında yapılan anonsta, "Pakistan ve Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede istikrar ve iş birliğinin simgesidir" ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 79. Bağımsızlık Günü kapsamında askeri geçit töreni gerçekleştirildi. Jinnah Stadyumundaki törene Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Şehbaz Şerif, Genelkurmay Başkanı General Asım Münir ve diğer yetkililer katıldı. Geçit töreninde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de yer aldı. TSK birliğinin Türk bayrağı ile geçişi sırasında yapılan anonsta, "Pakistan ve Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede istikrar ve iş birliğinin simgesidir" ifadeleri kullanıldı. Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı sıfatıyla Türk askerlerini selamladı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
