Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni Bursa'da Gerçekleştirildi

Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni Bursa'da Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 'Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni', Bursa'nın Hüdavendigar Kent Parkı'nda hayata geçirildi. Organizasyona 10 ülkenin temsilcileri katılarak performans sergiledi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bursa İl Başkanlığınca "Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni" düzenlendi.

Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirilen ve 10 ülkeden katılım ololan şölende konuşma yapan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Osmanlı payitahtı Bursa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Organizasyonun hayırlara vesile olmasını dileyen Aydın şöyle konuştu:

"Bugün burada sadece bir halk oyunu şöleninde değil binlerce yıllık Türk kültürünün, ortak hafızamızın ve kardeşliğimizin yeniden hayat bulduğu mutlu bir buluşmadayız. Türkün sazı, sözü, geçmişten bugüne taşıdığı şanlı mirasın en nadide parçalarındandır. Bizler bu gece Azerbaycan'dan Kerkük'e, Gagavuzya'dan Kosova'ya kadar uzanan gönül coğrafyamızda aynı duygularla atan yürekleri bir araya getiriyoruz. Bu sadece bir oyun değil dünyanın ayak sesidir. Unutmayalım ki kültürünü yaşatmayan milletler köksüz kalmaya mahkumdur. Biz Ülkü Ocakları olarak sadece geçmişimizi değil geleceğimizi de inşa etmenin gayreti içerisindeyiz."

Protokol konuşmalarının ardından organizasyona katılan 10 ülkenin temsilcileri performans sergiledi.

Program sonunda, protokol üyelerince katılımcılara hediye takdim edildi.

Şölene, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Politika
Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama: Trump, İsrail'in Suriye saldırısından haberdar değildi

Suriye'ye saldırı Trump'a da sürpriz olmuş! Öğrendiği yer bomba
Sakarya ve Bilecik'te orman yangını: 4 tahliye edildi

Alevler dünden bu yana söndürülemiyor! 4 köy tahliye edildi
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız

Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu çıktı: Bir gün ölürsem..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor

Erdoğan'dan çok konuşulacak süreç mesajı! İlk kez böyle konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Polat mağduru iş insanı sistemi deşifre etti! Konuşulan rakam bomba

Dilan Polat mağduru, sistemi deşifre etti! Konuşulan rakam bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.