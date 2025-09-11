Tunus'ta Küresel Sumud Filosu'na İHA Saldırısı

Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait tekneye düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, dün Sidi Bou Said limanına demirli gemilerden birine yönelik olarak gerçekleşen saldırının önceden planlanmış bir eylem olduğunu teyit eder" denildi.

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için Tunus'tan yola çıkmaya hazırlanan ve 44 ülkeden aktivistler tarafından desteklenen Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait teknelere düzenlenen saldırılar gündemdeki yerini koruyor. Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının bir kaza olmadığı belirtildi. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, dün Sidi Bou Said limanına demirli gemilerden birine yönelik olarak gerçekleşen saldırının önceden planlanmış bir eylem olduğunu teyit eder. Bakanlık birimleri, olayın tüm gerçeklerini ortaya çıkarmak amacıyla tüm soruşturma ve incelemeleri yürütmektedir. Böylece sadece Tunus kamuoyu değil, dünya kamuoyu da bu saldırıyı kimin planladığını, kimin iş birliği yaptığını ve kimin icra ettiğini öğrenecektir" denildi.

Teknelere art arda saldırılar

Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait bir teknelere yönelik ilk İHA saldırısı Salı günü düzenlenmişti. GSF'den yapılan açıklamada, içinde yürütme komitesi üyeleri dahil 6 kişi bulunan ve filonun ana teknesi olan "Aile" teknesinin Sidi Bou Said limanı açıklarında hedef alındığı bildirilmişti. Tunus Ulusal Muhafız Sözcüsü Houcem Eddine Jebabli ise herhangi bir İHA saldırısı tespit edilmediğini ve gemide can yeleklerinin bulunduğu bölümde yangın çıktığını iddia etmişti. Çarşamba günü ise İngiltere bayraklı "Alma" adlı teknenin hedef alındığı bildirilmişti. GSF'den yapılan açıklamada, "Filomuza yönelik tekrarlanan bu saldırılar Gazze'deki İsrail saldırganlığının arttığı bir dönemde meydana gelen ve bizi hedefimizden saptırmayı amaçlayan koordineli birer girişimdir" denilmişti. - TUNUS