Üye Girişi
Haberler

Tunus'ta Kays Said Yeniden Cumhurbaşkanı Seçildi

Tunus'ta Kays Said Yeniden Cumhurbaşkanı Seçildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said, oyların %90,69'unu alarak yeniden seçildi. Seçime katılım oranı ise %28,8 ile 2011'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Tunus'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların 90.69'unu alan mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Tunus'ta 6 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu belli oldu. Bağımsız Yüksek Seçim Otoritesi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in oyların 90.69'unu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini bildirdi. Said'in rakipleri Ayachi Zemmal'in oyların yüzde 7,3'ünü, Zouhair Maghzaoui'nin ise oyların yüzde 1,9'unu aldığını aktaran Seçim Otoritesi, seçime katılım oranının yüzde 28,8 olduğunu ifade etti.

Tunus'ta seçime katılım oranı 2011'deki devrimden bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. - TUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Orta Doğu Politika Dünya tunus

İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

Kaza anındaki tüm konuşmalar ifşa oldu: Hayatım bitti hemen gel

 Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

 Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi

İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit: Denizden uzak durun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM kapalı oturum ne zaman, saat kaçta? Nobel Barış Ödülü kim kazandı 2024? Nobel Kimya Ödülü kim kazandı 2024? Nobel Fizik Ödülü kim kazandı 2024? Nobel Ekonomi Ödülünü kim kazandı 2024? Nobel Edebiyat Ödülünü kim kazandı 2024? Nobel Ödülleri ne zaman verilecek 2024? Bu yıl Nobel Ödülleri para ödülü ne kadar? İnfaz koruma memuru alımı 2024 Nobel Tıp Ödülü'nü kim kazandı 2024? Nobel Tıp Ödülü kazanan Victor Ambros ve Gary Ruvkun kimdir? KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2024-2025 (PDF) Balıkla yoğurt yenir mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.