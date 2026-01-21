Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Nusaybin'de Yürüyüşe Katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Nusaybin'de Yürüyüşe Katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Nusaybin'de Suriye'deki gelişmelere dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı. Yürüyüş sırasında terör örgütü lehine sloganlar atıldı ve polis gruba müdahale etti.

Dem Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan Hatun ve bazı DEM Parti'li milletvekilleri, Suriye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle Zeynelabidin Mahallesi'nden Kışla Mahallesi'ne yürüdü. Yürüyüş sırasında terör örgütü lehine sloganlar atıldı. Polis, sınıra yürümek isteyen gruba izin vermedi. Yürümek isteyen gruptan bazıları, gözaltına alındı.

Burada konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Biz yaşadığımız müddetçe hangi coğrafyada olursa olsun Kürt halkının özgürlüğünü de Türkmenlerin özgürlüğünü de bütün halkların özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz" dedi. DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Tanınmaz haldeler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog

Aralarında geçen diyaloğa beğeni yağıyor
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı