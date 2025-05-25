Tuncer Bakırhan'dan Yeni Dönemde Yeni Dil Çağrısı

Tuncer Bakırhan'dan Yeni Dönemde Yeni Dil Çağrısı
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada yeni bir döneme girildiğini belirterek, bu dönemde yeni bir dilin önemine vurgu yaptı. Belediyelere kayyım atanmasını eleştirerek, halkın iradesinin göz ardı edildiğini dile getirdi.

1) TUNCER BAKIRHAN: YENİ DÖNEMDE YENİ BİR DİLE İHTİYAÇ VAR

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Bu yeni dönem eskisi gibi olmayacak. Yeni dönemde yeni bir dile ihtiyaç var" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Diyarbakır'da düzenlediği 'Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı'na katıldı. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta Bakırhan'ın yanı sıra, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun ile Ahmet Türk yer aldı.

Konferansta konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirdi. Partisinin bazı belediyelerine kayyım atandığını ifade eden Bakırhan, "Halkın iradesinin yok sayıldığı, halkın iradesinin hapsedildiği bir yerde Siirtliye kardeşlik hukukunu nasıl anlatacağız. Her gün o belediyenin önünden geçtiği zaman dönüp baktığında nasıl inanacak? Dolayısıyla bu ülkeyi yönetenler yerele bakmalı. Bu vesileyle kayyımlar bir an önce geri çekilmelidir" diye konuştu.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bir başka konunun da dil olduğunu ifade eden Bakırhan, demokratik toplumun ancak demokratik bir dil üzerinden inşa edilebileceğini ifade etti. Barış sürecinin dille şekilleneceğini kaydeden Bakırhan, "Yeni bir döneme girdik. Bu yeni dönem eskisi gibi olmayacak. Yeni dönemde yeni bir dile ihtiyaç var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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