Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu İçişleri Bakanlığına Alındı

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu İçişleri Bakanlığına Alındı
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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan, Tunceli Valiliği'ne vekaleten atandı.

Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alındı

TUNCELİ - Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirilmiştir" denildi.

Son günlerde Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun farklı nedenlerle merkeze alınmasını talep ettiği iddia edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Politika
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