Tuncay Özkan, CHP kongresindeki kavgayı su içip gülümseyerek izledi

CHP'nin İzmir kongresinde yaşanan liste krizi kavgaya dönüştü. Yumruklu kavgada öfkeli partililer bir türlü sakinleştirilemezken, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın gülümseyerek sakin bir şekilde suyunu içmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yumrukların konuştuğu CHP İzmir İl Kongresi'nde İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sakinliği şaşırttı. Kavgayı umursamayan Özkan, gülümseyerek su içti.

CHP İZMİR KONGRESİ KARIŞTI

CHP'nin 38. Olağan İzmir Kongresi kavgaya sahne oldu. Kongrede çarşaf liste isteyenlerle blok liste isteyenler arasında bir anda tansiyon yükseldi. Gençler yumruk yumruğa birbirine girerken, partililerin sakinleştirme çabaları uzun süre işe yaramadı.

KAVGAYI UMURSAMAYAN ÖZKAN, GÜLÜMSEYEREK SU İÇTİ

Gerginliğin tavan yaptığı anlarda CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sakinliği ise objektiflere yakalandı. Etrafındaki kavgayı umursamayan Tuncay Özkan sandalyesinden hiç kalkmayarak suyunu içti. Tuncay Özkan'ın gülümsemesi dikkatlerde kaçmadı.