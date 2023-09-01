Tümgeneral Tevfik Algan 9. Kolordu Komutanlığına atandı

Yüksek Askeri Şura kararıyla 9. Kolordu Komutanlığına atanan Tümgeneral Tevfik Algan göreve başladı.

Tümgeneral Tevfik Algan 4 yıl yaptığı 5'inci Kolordu Komutanlığı görevinden Erzurum'a tayin edilerek, 9. Kolordu Komutanlığında görev yapacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılan Tümgeneral Tevfik Algan'ı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, " Yüksek Askeri Şura kararıyla 9. Kolordu Komutanlığına atanan Tümgeneral Tevfik Algan Paşamızı makamında ziyaret ettik. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." dedi. - ERZURUM