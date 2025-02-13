AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

TÜMADD Başkanı Göçmen'den Remzi Çayır'a Destek

TÜMADD Başkanı Göçmen'den Remzi Çayır'a Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜMADD Genel Başkanı Şevket Göçmen, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'a yönelik eleştirilere tepki gösterdi ve ülkücü hareketin birlik içinde olması gerektiğini vurguladı.

Tüm Anadolu Diriliş Derneği (TÜMADD) Genel Başkanı ve Milli Yol Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Şevket Göçmen, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'a yönelik iddialara tepki göstererek, ülkücü hareketin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini söyledi.

Göçmen, yaptığı açıklamada ülkücü davaya gönül vermiş kişilerin birbirine iftiralarla saldırmasının hareketin ruhuna aykırı olduğunu belirtti. 1980'li yıllarda ülkücü hareketin idam sehpalarında yargılanıp ağır işkencelere maruz kalan dava arkadaşlarının bugün bambaşka bir tablo ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Göçmen, "Kurucusu olduğum partinin Genel Başkanı Remzi Çayır'a yapılan mesnetsiz ithamlar, ülkücü hareketin 1980 düşüncesinin 'Bize ne oldu?' sesleriyle çalkalanmasına neden olmaktadır. 35 yıldır bizzat yanında çalıştığım, ülkücü yaşamına şahit olduğum Remzi Çayır'a yönelik bu haksız ifadeleri kınıyorum. Ülkücü hareketin birliğinin sağlanması ve Türk dünyasının birlikteliği için yeniden bir olmanın, beraber hareket etmenin zamanı gelmiştir" dedi.

Ülkücü hareketin temel kadrolarını dışlayarak hareketi zayıflatma çabalarının kabul edilemez olduğunu dile getiren Göçmen, "Ülkücü harekete hizmet etmiş kadroların birleşerek yeniden ayağa kalkması, milletin değerlerine sahip çıkan bir yönetim anlayışıyla hareket etmesi gerekmektedir. Remzi Çayır'a yapılan bu ithamları bir kez daha kınıyor, ülkücü hareketin Bismillah diyerek yeniden şahlanmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
img

İşte şampiyon olma ihtimalleri
img

Arnavutluk'ta Meclis karıştı, bakanın üzerinde su şişesi yağdı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı

Atış poligonunda yaptığıyla özel harekatı harekete geçirdi
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Günün kahramanı Diyarbakır'dan! 10 yaşındaki çocuk herkese insanlık dersi verdi

Günün kahramanı Diyarbakır'dan
Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'yı savaş alanına çeviren saldırganın kimliği belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.