Tuğgeneral Selami Akşit'in Vefatı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit'e rahmet ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi. Bakan Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi. - ANKARA