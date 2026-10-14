Tüfenkci, Bakan Memişoğlu ile Malatya Şehir Hastanesi'nin 2027 yatırım programını görüştü

Tüfenkci, Bakan Memişoğlu ile Malatya Şehir Hastanesi'nin 2027 yatırım programını görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek kentin sağlık yatırımlarını görüştü. Görüşmede Malatya Şehir Hastanesi'nin 2027 yatırım programına alınması ve İnönü Üniversitesine cihaz destekleri ele alındı; Tüfenkci teşekkür etti.
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek Malatya'da planlanan sağlık yatırımlarını görüştü.
Gazi Meclis'te gerçekleştirilen ziyarette Malatya Şehir Hastanesi'nin proje süreci ve 2027 yılı yatırım programına alınması, İl Sağlık Müdürlüğü binası, Aile ve Toplum Sağlığı Merkezleri ile İnönü Üniversitesine sağlanacak cihaz destekleri ele alındı.
Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Tüfenkci, Malatya'ya gösterdiği yakın ilgi, verdiği talimatlar ve önümüzdeki günlerde kente gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla Sağlık Bakanı Memişoğlu'na teşekkür etti.