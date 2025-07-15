Trump, Zelenskiy'e Moskova'yı vurma olasılığını sordu

Trump, Zelenskiy'e Moskova'yı vurma olasılığını sordu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin uzun menzilli silahlar sağlaması durumunda Moskova'yı vurup vuramayacağını sorduğu iddia edildi. Zelenskiy, gerekli silahların temin edilmesi halinde böyle bir saldırının mümkün olabileceğini belirtti.

İngiltere merkezli Financial Times haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Temmuz'da görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ABD'nin uzun menzilli silahlar sağlaması halinde Moskova'yı vurup vuramayacağını sorduğunu öne sürdü.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi 2 kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden bir gün sonra 4 Temmuz'da telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ABD'nin uzun menzilli silahlar sağlaması halinde Ukrayna'nın Moskova'yı vurup vuramayacağını sordu. Habere göre Trump, "Vladimir, Moskova'yı vurabilir misin? St. Petersburg'u da vurabilir misin?" dedi. Habere göre göre ayrıca Zelenskiy-Trump görüşmesinin ardından Ukrayna'ya üçüncü ülkeler aracılığıyla alabileceği uzun menzilli sistemlerin bir listesi de sunuldu.

"Neden Moskova'yı vurmuyorsun"

ABD'li Washington Post gazetesinin haberine göre ise Trump, görüşmede Ukrayna lideri Zelenskiy'e neden Rusya'nın başkentini vurmadığını sordu. Zelenskiy ise ABD'nin gerekli silahları sağlaması halinde böyle bir saldırının mümkün olabileceğini söyledi. Haberde ayrıca Trump'ın Ukrayna'da bulunan 18 ATACMS füzesinin Rus topraklarına saldırılarda kullanması için Kiev'e yetki vermeyi ve ilave füzeler tedarik etmeyi düşündüğü belirtildi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Erdoğan'dan Meclis'te net mesaj: 15 Temmuz destanına çamur atanlar utançla anılacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te net mesaj: Utançla anılacaklar
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı

İstanbul'un göbeğinde uzun namlulu silahlarla saldırı
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış

Market patronunu, en yakınındaki isim ele vermiş
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı

Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz etkinliklerinde 'Atatürk fotoğrafları yasaklandı' iddiasına yalanlama

15 Temmuz öncesi ortalığı karıştıran "Atatürk fotoğrafı" iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.