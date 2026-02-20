Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük tarifelerini iptal etmesine ilişkin, "Verdikleri karar yanlış. Ama önemli değil, çünkü çok güçlü alternatiflerimiz var. Üstelik bu alternatifler, bu kararla birlikte onaylanmış oldu" dedi.

