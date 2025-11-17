Haberler

Trump ve Putin Zirvesi İçin Umutlar Devam Ediyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump-Putin zirvesinin şartların oluşmasıyla gerçekleştirileceğini umduklarını belirtti. Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan görüşmelerin ardından yeni bir toplantı için hazırlıkların tamamlanması gerektiği ifade edildi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitryi Peskov, "Hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz ve şartlar oluşur oluşmaz Trump-Putin zirvesinin yapılacağını umuyoruz" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitryi Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada geçtiğimiz Ağustos ayında Alaska'da görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Budapeşte'de yapılması planlanan ancak daha sonra iptal edilen zirveye ilişkin soruları yanıtladı. Moskova'nın bir fırsatı kaçırıp kaçırmadığı ve Putin ile Trump'ın yeni bir görüşmesinin hangi şartlarda gerçekleşebileceği sorusunu yanıtlayan Peskov, "Bu şartların ne zaman ortaya çıkacağını şu anda tahmin etmek zor. Tabii ki hepimiz bu şartların bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz" dedi. Her iki tarafın da zirvenin yapıcı olabilmesi için derin bir hazırlık gerektiği konusunda mutabık olduğunu kaydeden Peskov, "Hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz ve şartlar oluşur oluşmaz Trump-Putin zirvesinin yapılacağını umuyoruz" dedi.

Çıkmaza giren Trump-Putin görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ekim'de Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Putin ile Macaristan'da bir araya geleceklerini duyurmuştu. Trump, 23 Ekim'de yaptığı başka bir açıklamada da, Putin ile Macaristan'da gerçekleştirmeyi planladığı görüşmeyi diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilemediği gerekçiyle iptal ettiklerini belirtmişti. ABD Hazine Bakanlığı da Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı bitirmeye yönelik barış sürecine ciddi bir bağlılık göstermemesi nedeniyle Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile bu firmaların iştiraki olan alt kuruluşlara yaptırım uygulama kararı almıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
