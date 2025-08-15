Trump ve Putin Alaska'da Bir Araya Geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'daki Elmendorf-Richardson Üssü'nde önemli bir görüşme gerçekleştirmeye başladı. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve ateşkes konuları ele alınacak.

ABD'nin Alaska eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi başladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin Alaska eyaletindeki görüşmesi başladı. Alaska'daki Elmendorf-Richardson Üssü'nde bir araya gelen liderler, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22, F-35 ve B-2 tipi savaş uçaklarının da uçuş yaptığı karşılamanın ardından aynı araca binerek görüşmenin yapılacağı yere geçti. İki lider ve beraberindekiler, görüşme öncesi kameralara poz verdi. ABD'li gazeteciler, Rusya- Ukrayna savaşına değinerek Putin'e, "Ne zaman sivilleri vurmayı bırakacaksınız? Trump sizin sözlerinize neden güvenmeli?" sorularını yöneltti. Gazetecilerin sorularını şaşkınlıkla karşılayan Putin, kendilerini duymadığını söyledi. Basın mensuplarının odadan çıkarılmasının ardından görüşme başladı. Görüşmede Rusya- Ukrayna savaşında ateşkes sağlanması ve Ukrayna ile Rusya sınırlarına ilişkin konuların tartışılması öngörülüyor.

Görüşmeye Witkoff, Rubio, Lavrov ve Uşakov da katıldı

ABD tarafından görüşmeye Trump'ın yanı sıra ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio katılırken, Rusya tarafından ise Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'e eşlik ediyor. Görüşmenin ardından ABD ve Rusya heyetlerinin resmi yemekte bir araya gelmesi bekleniyor.

Beyaz Saray: "Barışın peşindeyiz"

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan, "Barışın peşindeyiz" ifadesiyle Trump ve Putin'in yan yana olduğu bir fotoğraf paylaşıldı. Aynı ifadelerin görüşmenin yapıldığı odada arka planda yer alması dikkat çekti. - ALASKA

