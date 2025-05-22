Trump ve Netanyahu Telefon Görüşmesi Yaptı

Trump ve Netanyahu Telefon Görüşmesi Yaptı
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran ile nükleer müzakereleri ele aldı ve bu görüşmelerin olumlu bir yönde ilerlediğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede, İran ile ABD arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelerin ele alındığı ve Trump'ın Netanayhu'ya görüşmelerin "doğru yönde ilerlediğine" inandığını söylediği ifade edildi.

Leavitt, ayrıca iki liderin İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan iki kişinin öldüğü silahlı saldırıyı ele aldıklarını belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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