Trump, Tony Blair'in Gazze Geçiş Yönetiminde Olup Olmayacağına Dair Görüş Bildirdi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde kurulacak geçiş yönetiminde İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'in olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Tony'i severim. Ama önce herkes için kabul edilebilir bir isim olması gerekiyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
