Trump'tan Papa'ya sert eleştiri: 'İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmeyen bir Papa istemiyorum'

Abd Başkanı Donald Trump, " İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmeyen bir Papa istemiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo'ya yönelik açıklamalarda bulundu. Florida dönüşü uçakta sanal medya hesabından Papa'ya karşı paylaşım yapan Trump, Washington'a inişinde gazetecilere değerlendirmesinde de bu eleştirilerine devam etti. Trump, ABD doğumlu Papa'nın 'işini iyi yapmadığını' ve 'aşırı liberal bir kişi' olduğunu belirterek, "Papa Leo'nun hayranı değilim. Vatikan, radikal sola hizmet etmeyi bırakmalı" ifadelerini kullandı.

Papa, ABD'li yetkililerin askeri üstünlük vurgularını ve savaşı dini gerekçelerle savunmalarını isim vermeden eleştirmiş, "Tanrı savaş çığırtkanlarının dualarını dinlemez" mesajını paylaşmıştı. Trump, Papa'nın açıklamalarına karşılık olarak, "Papa Leo suç konusunda zayıf, dış politikada ise korkunç" diye konuştu.

İran'ın nükleer silah sahibi olmasına sıcak bakan bir Papa istemediğini kaydeden Trump, Vatikan'ın tutumunun Katolik Kilisesi'ne zarar verdiğini öne sürerek, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmeyen bir Papa istemiyorum. Suç oranlarında rekor seviyede düşüş sağlayan, tarihteki en harika borsa değerlerini oluşturan ve bunları ezici bir çoğunlukla seçilerek yapan bir ABD başkanını eleştiren bir Papa da istemiyorum. Onu, sadece Amerikalı olduğu ve Başkan Donald J. Trump ile en iyi bu şekilde başa çıkabileceklerini düşündükleri için o makama getirdiler. Eğer ben Beyaz Saray'da olmasaydım, Leo da Vatikan'da olmazdı. Papa aklını başına toplamalı, sağduyulu davranmalı ve bir siyasetçi gibi değil, büyük bir Papa gibi hareket etmeye odaklanmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı