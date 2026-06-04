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Trump'tan Temsilciler Meclisi'ne "İran" tepkisi: "Böyle vatanseverliğe aykırı bir şeyi kim yapar"

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ABD Başkanı Trump, Temsilciler Meclisi'nde İran'a yönelik askeri eylemlerini kısıtlayan tasarının kabul edilmesine tepki göstererek, oylamayı 'vatanseverliğe aykırı' olarak nitelendirdi ve Demokratları 'Trump Delilik Sendromu' ile suçladı.

Abd Başkanı Donald Trump, dün Temsilciler Meclisi'nde İran'a yönelik askeri eylemlerin kısıtlanmasını öngören tasarının kabul edilmesine ilişkin yaptığı açıklamasında, "Dün, anlamsız bir oylamada Temsilciler Meclisi, 4 kötü Cumhuriyetçi ve tüm Demokratlar, İran ile savaşı sona erdirmek için yaptığım son müzakerelerin tam ortasında, savaş yetkilerimi kısıtlamak için oy kullandı. Böyle vatanseverliğe aykırı bir şeyi kim yapar?" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, dün Temsilciler Meclisi'nde İran'a yönelik askeri eylemlerin kısıtlanmasını öngören tasarının kabul edilmesine sert tepki gösterdi. Kendisine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklama yapan Trump, "Dün, anlamsız bir oylamada Temsilciler Meclisi, 4 kötü Cumhuriyetçi ve tüm Demokratlar, İran İslam Cumhuriyeti ile savaşı sona erdirmek için yaptığım son müzakerelerin tam ortasında, savaş yetkilerimi kısıtlamak için oy kullandı. Böyle vatanseverlik dışı bir şeyi kim yapar" ifadelerini kullandı.

"Bundan utanmalılar"

Müzakere aşamasına vurgu yapan ABD Başkanı, "Müzakerelerin hangi aşamada olduğunu biliyorlar. Demokratlar, Trump Derangement Syndrome (Trump Delilik Sendromu) ile hareket ediyor. Bana sayısız zaferlerden birini daha kazandırmaktansa, ülkemizin başarısız olmasını tercih ederler. Oy veren dört Cumhuriyetçi ise bambaşka bir hikaye; onlar gösteriş peşinde koşan insanlar! Bundan utanmalılar" dedi.

Tasarı, 215 "evet" oyuyla kabul edilmişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri eylemlerinin kısıtlanmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi'nde 208 "hayır" oyuna karşılık 215 "evet" oyuyla kabul edilmişti. Cumhuriyetçi üyeler Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett ve Warren Davidson'un savaş karşıtı oy kullanmaları dikkat çekmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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