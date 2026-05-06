ABD Başkanı Trump: "Özgürlük Projesi kısa bir süreliğine durdurulacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak amacıyla uygulanan Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına mutabık kalındığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı uygulanan deniz ablukasının tam olarak yürürlükte kalacağını, ancak ABD'nin ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlayan Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulması konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan ABD'nin ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlayan Özgürlük Projesi ile ilgili yeni açıklama geldi. Truth sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulacağını belirten Trump, "Pakistan ve diğer ülkelerin talebi, İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması nedeniyle, abluka tam olarak yürürlükte kalırken nihai bir anlaşmanın imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulması konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

