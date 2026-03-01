Haberler

Trump'tan İran'a uyarı: "Daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz"


ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın güçlü bir şekilde tehdit ettiğini belirterek, buna karşılık verilecek güçün daha önce hiç görülmemiş olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'yi daha önce hiç yapmadığı kadar güçlü şekilde vurmakla tehdit ettiğini belirterek, "Bunu yapmasalar iyi olur. Çünkü yaparlarsa onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz" uyarısında bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve son olarak İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi güvenlik endişelerini artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait 'Truth' sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'yi daha önce hiç yapmadığı kadar güçlü şekilde vurmakla tehdit ettiğini belirterek, "Bunu yapmasalar iyi olur. Çünkü yaparlarsa onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz" uyarısında bulundu. - WASHINGTON

