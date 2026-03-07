Haberler

Trump'tan İran'la ilgili yeni koşulsuz teslimiyet açıklaması

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın koşulsuz teslimiyetinin yalnızca resmi bir beyanla değil, askeri kapasitesinin tamamen yok edilmesiyle de gerçekleşebileceğini ifade etti. Trump, bu durumun İran'ın savaşamayacak duruma gelmesi anlamına da gelebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Axios haber sitesine verdiği demeçte, İran hakkındaki koşulsuz teslimiyet beklentisine açıklık getirdi. Trump, bunun yalnızca resmi anlamda bir teslimiyet anlamına gelmediğini, aynı zamanda İran'ın askeri kapasitesinin tamamen yok edilmesiyle gerçekleşebileceğini ifade etti. Trump, "Koşulsuz teslimiyet, İranlıların bunu ilan etmesi şeklinde olabilir. Ancak aynı zamanda, kimseleri veya hiçbir şeyleri kalmadığı için artık savaşamayacak duruma gelmeleri anlamına da gelebilir" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın koşulsuz teslim olması gerektiğini söylemişti

Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak. Sonrasında büyük ve kabul edilebilir bir veya daha fazla liderin seçilmesinin ardından biz ve birçok harika müttefik ile ortağımız, İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek, onu ekonomik olarak daha büyük, daha iyi ve her zamankinden daha güçlü hale getirmek için yorulmadan çalışacağız. İran'ın harika bir geleceği olacak" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
