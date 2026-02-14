Haberler

Trump'tan İran açıklaması: "Bazen korku durumun çözülmesini sağlayacak tek şey"

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer müzakerelerin zorluğuna dikkat çekerek, Tahran'a korku salmanın sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini ifade etti. Kuzey Carolina'daki askeri üs ziyaretinde bu açıklamaları yapan Trump, 'Bazen korkmak zorundasınız' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a korku salmanın sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini belirterek, "Bazen korkmak zorundasınız. Durumun gerçekten çözülmesini sağlayacak tek şey bu" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Askeri Üssü'nü ziyaret ederek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırma operasyonunda yer alan Özel Kuvvetler birlikleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin zorlu geçtiğini belirten Trump, "Onlarla anlaşmaya varmak zor" ifadelerini kullandı. ABD'nin geçen Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırıları hatırlatan Trump, Tahran rejimine korku salmanın sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini belirterek, "Bazen korkmak zorundasınız. Durumun gerçekten çözülmesini sağlayacak tek şey bu" dedi. - KUZEY CAROLINA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
