Trump'tan İran açıklaması: "Bazen korku durumun çözülmesini sağlayacak tek şey"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Askeri Üssü'nü ziyaret ederek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırma operasyonunda yer alan Özel Kuvvetler birlikleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin zorlu geçtiğini belirten Trump, "Onlarla anlaşmaya varmak zor" ifadelerini kullandı. ABD'nin geçen Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırıları hatırlatan Trump, Tahran rejimine korku salmanın sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini belirterek, "Bazen korkmak zorundasınız. Durumun gerçekten çözülmesini sağlayacak tek şey bu" dedi.