Haberler

Trump: "İran, Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemesi halinde ciddi sonuçlarla karşılaşacaklarını belirtti ve bu mayınların derhal kaldırılmasını talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran, Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınında yer alan, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın yerleştirmeye hazırlandığı yönündeki iddiaların ardından açıklama yaptı. Trump, "İran, Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Herhangi bir nedenle mayınlar yerleştirilmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran'ın askeri açıdan karşılaşacağı sonuçlar daha önce hiç görülmemiş düzeyde olacak. Öte yandan, yerleştirilmiş olabilecek mayınları kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış büyük bir adım olacak" dedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD istihbaratının İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın yerleştirmeye yönelik hazırlık yaptığına dair işaretler gördüğü iddia edilmişti.

Hürmüz Boğazı'ndan dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri ve Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı gerçekleştiriliyor. Küresel günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'si, yani günde yaklaşık 20 milyon varil Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Galatasaray'ın golü sayılmadı! Karara tepki yağıyor

Bu top gitti gol oldu! Karara tepki yağıyor
Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Yine rahat durmadı! Yaptığı paylaşıma bakın
Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti

Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Kritik İsrail istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi