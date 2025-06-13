Trump'tan İran'a 60 Günlük Ültimatom

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a iki ay önce verdiği 60 günlük ültimatomun süresinin dolduğunu belirtti ve anlaşma yapmaları gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İki ay önce İran'a 'anlaşma yapması' için 60 günlük bir ültimatom vermiştim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki ay önce İran'a 'anlaşma yapması' için 60 günlük bir ültimatom vermiştim. Bunu yapmalıydılar. Bugün 61. gün. Onlara ne yapmaları gerektiğini söyledim ama bir türlü yapamadılar. Şimdi belki de ikinci bir şansları var" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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