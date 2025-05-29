Trump'tan Harvard'a Yabancı Öğrenci Sınırı Teşviki

Trump'tan Harvard'a Yabancı Öğrenci Sınırı Teşviki
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ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'ndeki yabancı öğrenci kontenjanının yüzde 15 ile sınırlandırılması gerektiğini belirtti ve üniversitenin yabancı öğrenci listelerini açıklamasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'nin yabancı öğrenci kayıtlarını yaklaşık yüzde 15 ile sınırlandırması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, yönetimi ile Harvard Üniversitesi arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu. Harvard Üniversitesi'nin yabancı öğrenci kontenjanının yüzde 31 değil de yaklaşık yüzde 15 olması gerektiğini kaydeden Trump, "Harvard ve diğer okullara gitmek isteyen vatandaşlarımız var ancak oradaki yabancı öğrenciler nedeniyle kabul edilmiyorlar" diye konuştu.

Harvard Üniversitesi'nin yabancı öğrenci listelerini göstermesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Harvard bize listelerini göstermeli. Yabancı öğrencileri var. Öğrencilerinin yaklaşık yüzde 31'i yabancı uyruklu. Bu öğrencilerin nereden geldiğini bilmek istiyoruz. Sorunlu öğrenciler mi? Hangi ülkelerden geliyorlar?" ifadelerini kullandı.

Trump, Harvard'ın ABD'ye saygısızlık yaptığını söyleyerek, "Harvard kendine çeki düzen vermeli. Ülkemize büyük bir saygısızlık içindeler ve her geçen gün daha da batıyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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