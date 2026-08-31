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Trump'tan Hark Adası'na Yapay Zeka Saldırı Videosu

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ABD Başkanı Trump, İran'ın petrol merkezi Hark Adası'nın bombalandığını gösteren yapay zeka ile oluşturulmuş iki video paylaştı. Videolar, Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine rağmen ABD'nin son dönemde ekonomik yaptırımları öncelediği bir dönemde geldi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ihracatında önemli bir merkez olan Hark Adası'nın bombalandığını gösteren yapay zeka tarafından oluşturulmuş iki video paylaştı.

İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği stratejik Hark Adası, uzun süredir ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin odağında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan Hark Adası'nın bombalandığını gösteren yapay zeka tarafından oluşturulmuş iki video paylaştı. Trump, videolardan birini "Hark Adası yerle bir ediliyor" notuyla paylaştı.

Trump,İran'ı Hark Adası'nı ele geçirmekle defalarca tehdit etmiş, ancak bunu yapmaktan kaçınmıştı. ABD yönetimi son haftalarda yeni askeri saldırılar yerine İran'a yönelik ekonomik yaptırımlara öncelik vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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