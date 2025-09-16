Trump'tan Hamas'a Rehineleri Serbest Bırakma Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın rehineleri İsrail saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlandığına dair haberlerin olduğunu iddia ederek, Hamas'a "Buna izin vermeyin, yoksa her şey olabilir. Tüm rehineleri hemen serbest bırakın" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Hamas'a tüm rehineleri serbest bırakma çağrısında bulundu. Hamas'ın rehineleri İsrail'in kara saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanmak üzere tünellerden yeryüzüne çıkardığına dair haberlerin olduğunu iddia eden Trump, "Umarım Hamas liderleri böyle bir şey yapmaları halinde neye bulaşmış olacaklarını biliyordur" dedi. Rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılmasının "çok az kişinin gördüğü türden bir insanlık zulmü" olacağını söyleyen Trump, "Buna izin vermeyin, yoksa her şey olabilir. Tüm rehineleri hemen serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Trump'a teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, sosyal medya platformu "X" teki resmi hesabından yaptığı paylaşımda Trump'a teşekkür ederek, "İsrail'in Hamas'a karşı mücadelesine ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederim Başkan Donald Trump" açıklamasında bulundu. - WASHINGTON