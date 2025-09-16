Haberler

Trump'tan Hamas'a Rehineleri Serbest Bırakma Çağrısı

Trump'tan Hamas'a Rehineleri Serbest Bırakma Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın rehineleri İsrail saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanma girişimine karşı uyarıda bulundu ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep etti. Netanyahu, Trump'a destek için teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın rehineleri İsrail saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlandığına dair haberlerin olduğunu iddia ederek, Hamas'a "Buna izin vermeyin, yoksa her şey olabilir. Tüm rehineleri hemen serbest bırakın" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Hamas'a tüm rehineleri serbest bırakma çağrısında bulundu. Hamas'ın rehineleri İsrail'in kara saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanmak üzere tünellerden yeryüzüne çıkardığına dair haberlerin olduğunu iddia eden Trump, "Umarım Hamas liderleri böyle bir şey yapmaları halinde neye bulaşmış olacaklarını biliyordur" dedi. Rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılmasının "çok az kişinin gördüğü türden bir insanlık zulmü" olacağını söyleyen Trump, "Buna izin vermeyin, yoksa her şey olabilir. Tüm rehineleri hemen serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Trump'a teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, sosyal medya platformu "X" teki resmi hesabından yaptığı paylaşımda Trump'a teşekkür ederek, "İsrail'in Hamas'a karşı mücadelesine ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederim Başkan Donald Trump" açıklamasında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD, Karayipler'de Venezuela'dan gelen bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü

Emri bizzat Trump verdi! ABD ordusu, o ülkeden gelen tekneyi vurdu
Can Holding soruşturmasında 5 tutuklama! Yönetim Kurulu Başkanı için adli kontrol kararı

Can Holding soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar!
Doha'daki zirvenin ardından 25 maddelik bildiri: İsrail'in Katar'a yönelik saldırısını kınıyoruz

İslam ülkelerinden İsrail'e çok sert tepki! Tek ses oldular
Binlerce kez simüle edildi! Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı için çok konuşulacak tahmin

Frankfurt-Galatasaray maçı için çok konuşulacak tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur

Netanyahu'yu Türkiye konusunda açık açık uyardılar: Bedeli ağır olur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.