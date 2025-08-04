Trump'tan Gazze Açıklaması: 'Soykırım Değil, Savaş Halindeler'

Trump'tan Gazze Açıklaması: 'Soykırım Değil, Savaş Halindeler'
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ABD Başkanı Donald Trump, Lehigh Valley Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını soykırım olarak görmediğini belirterek, bölgedeki açlık krizine dikkat çekti. Trump ayrıca, Rusya ile ilişkiler ve gümrük vergileri hakkında da konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletindeki Lehigh Valley Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını soykırım olarak görmediğini belirterek, "Onlar savaş halindeler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletindeki Lehigh Valley Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin konuşan Trump, İsrail'in saldırılarını soykırım olarak görüp görmediği sorusuna, "Bence öyle değil. Onlar savaş halindeler" yanıtını verdi.

Bölgedeki açlık krizine değinen Donald Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yiyecek sağlamak için çalıştığını belirterek, "İnsanların doyurulmasını istiyoruz. İsrail'in onları doyurmasını istiyoruz. İnsanların aç kalmasını, açlıktan ölmesini istemiyoruz" dedi.

"Witkoff, Çarşamba ya da Perşembe günü Rusya'ya ziyarette bulunacak"

Rusya ile ilişkiler hakkında da konuşan ABD Başkanı Trump, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ile yaşanan gerilimin ardından konuşlandırdığı iki nükleer denizaltının artık "bölgede" olduğunu söyledi. Trump, denizaltıların nükleer enerjiyle mi çalıştığını yoksa nükleer silah mı taşıdığını belirtmedi. ABD ordusu tarafından gizli tutulan konuşlanma yerleri hakkında da ayrıntı vermedi.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'yı ziyaret edeceğini açıklayan Trump, "Sanırım gelecek hafta, Çarşamba ya da Perşembe günü ziyarette bulunacak" ifadelerini kullandı.

Witkoff'un Moskova'ya hangi mesajı ileteceği ve Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmak için yapabileceği bir şey olup olmadığı sorusunu cevaplayan Donald Trump, "Evet, insanların öldürülmeyeceği bir anlaşma yapsın" diye konuştu.

Trump, gümrük vergilerine değindi

ABD'nin ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük vergilerine değinen Trump, "Ülkemizin halkına bir dağıtım ya da temettü yapılabilir" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donlad Trump gazetecilere ayrıca, 3 ya da 4 gün içinde Çalışma İstatistikleri Bürosu'na yeni bir başkan atayacağını söyledi. - PENNSYLVANIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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